زينة ضحية لبرنامج المقالب خمس نجوم

وقعت الفنانة زينة، ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.

ونوهت القناة منذ قليل بذلك.

والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.