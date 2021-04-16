حسام موافي: نصائح ذهبية للتخلص من التدخين خلال شهر رمضان

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني نصائح ذهبية للتخلص من التدخين؛ موضحا أن التدخين إدمان وليس عادة كما كان يتوقع في السابق.

طالب موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، من المدخنين بعدم شرب السجائر في ليل شهر رمضان وخلال الثلاثين يوميا إجمالي عدد أيام شهر رمضان سيكون جسم الإنسان تخلص من النيكوتين ويتحول حينها الشخص إلى إنسان جديد.

كشف موافي، ، أن عقوبة التدخين مؤجلة قائلا: «المدخن عايز الضرب بيعمل مصائب هو لا يعرفها».

وأضاف ا أن عقوبة التدخين عقوبة مؤجلة يشعر بها الإنسان عندما يتقدم في العُمر.

وأشار موافي إلى أن التدخين ليس له علاقة «بالرجولة أو بالشياكة كما كان في السابق»، موضحا أن الشخص المدخن لديه نقص في الأكسجين.