داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة الصدر في العراق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بقنبلة في مدينة الصدر العراقية.

وقال التنظيم الإرهابي، إن الهجوم على معقل للشيعة في بغداد أسفر عن مقتل وإصابة 20.

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة قتلوا في الهجوم وأصيب 17.

وكشفت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، تفاصيل عن الانفجار وقالت إنه وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 17 آخرين وحرق ٥ سيارات.

وأضافت أن الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل أخرى لاحقا.