ياسمين عبد العزيز: الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت في اللي مالوش كبير |خاص

خاص لـ صدى البلد

قالت النجمة ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد بعد تصدرها التريند أمس أنها سعيدة للغاية بردود الافعال الايجابية التى حدثت بعد حلقة أمس من مسلسلها " اللي مالوش كبير " والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

وأضافت ياسمين عبد العزيز : " تلقيت ردود إفعال كبيرة بعد الحلقة ؛ ومشهد الضرب عملته بصدق لذلك وصل إلى الناس وتاثروا به " .

اختتمت ياسمين عبد العزيز :" المسلسل يحمل العديد من المفاجآت في الحلقات المقبله ؛ والتي ستلقي تفاعل كبير من الجمهور".



ابطال مسلسل اللي مالوش كبير



مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير



يعرض مسلسل اللي مالوش كبير على فضائية Cbc، الساعة 9 مساءً، والإعادة 2:15 صباحًا، والإعادة الثانية 5:00 مساءً.

و على قناة Art حكايات الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة على الساعة 8:00 مساء.