خروج المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعى

أكد مصدر طبي بمستشفى بنها الجامعي خروج جميع المصابين بحادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع عند نزلة كوبرى الزقازيق وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم التى أكدت أنهم جميعا بخير وصحة جيدة.

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إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعى



وأشار المصدر الى أن عدد المصابين الذين خرجوا 11 مصابا وكانت اصاباتهم طفيفة وتنوعت ما بين جروح بسيطة فى الجسد وكدمات.



وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقى إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور بانقلاب سيارة أجرة عند نزلت كوبرى الزقازيق طريق مصر إسكندرية الزراعى.



وجرى على الفور إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً، تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى أمرت نيابة مركز بنها بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء قيادته توك توك حيث اصطدم بسيارة نقل وتوفى فور وصوله المستشفى وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ا.ا.ز" 15 عاما جثة هامدة إثر حادث تصادم جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.



انتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها وتبين أن المتوفي كان يقود توك توك على طريق "شبلنجة – منيا القمح" واصطدم بسيارة نقل ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله المستشفى.



من ناحية أخرى جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب حبس المتهمين بتصوير طفل داخل فرن بمخبز بدائرة القسم على سبيل الدعابة لزيادة التعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كان أحمد إمبابي رئيس نيابة قليوب قد قرر حبس المتهمين بتصوير طفل داخل فرن بمخبز بدائرة القسم وإيهام الطفل بإشعال النيران به على سبيل الدعابة لزيادة التعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وملابساتها.