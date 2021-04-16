مشفتش كدا أبدا .. رسالة من عصام الحضري ﻹيمان البحر درويش .. فيديو

قال الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، إن أي شخص مارس رياضة كرة القدم يعرف من لمسته بالكورة مضيفا “انا لاعيب كورة على اعلى مستوى ولى تسجيلات خاصة وبلعب كرة زي كريستيانو وميسي ومحمد صلاح".

وأضاف درويش خلال لقاء له ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور أن الفنان الراحل نور الشريف فنان عظيم لكنه كان في فيلم “غريب في بيتي” تكوينه الجسماني لا يصلح أن يكون لاعب كرة قدم.

وتابع المطرب إيمان البحر درويش أن "عصام الحضري لما شافني وأنا بلعب كرة قدم خماسي قالي مشفتش كده أبدا محترفتش لأني كنت في اسكندرية أما الأهلي والزمالك كانوا بس اللي مسيطرين".

وأكمل درويش:" هاني شاكر قال إني سلطت واحد يشتمه وأنا اول قرار اخذته في النقابة بوقف أي موسيقي يعتدي على موسيقي آخر بالألفاظ وإحالته للتحقيق".

