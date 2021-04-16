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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة فى مصر ... مشروع زراعي يحقق 30% فائضا فى المحاصيل

زراعة
زراعة

قال  الدكتور نعيم مصيلحى ، مستشار وزير الزراعة للاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقى ، إن مشروع الدلتا الجديدة  هو أحد المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية استكمالا للمشروعات القومية الكبرى  فى التنمية الزراعية التى بدأت منذ 2014 ومنها تنمية شمال سيناء ، وتوشكى .


أوضح " مصيلحى " ،  خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن مشروع الدلتا الجديدة سيضيف للرقعة الزراعية 2 مليون فدان منهم فى محور شمال سيناء ، توشكى ، محور الضبعة  والتى ستحدث لأول مرة فى تاريخ الرقعة الزراعية وذلك بنسبة 30 % والتى ستساهم فى سد الفجوات الزراعية  ، وتحقيق فائض من المحاصيل .

 

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة  واحد مليون فدان  والذى يتميز بقربه من شبكة الطرق ، الموانئ  ، والمنطقة الغربية والذى فتح المجال لتنمية  ب منطقة الشمال الغربي،  لافتا إلى أن وزارة الزراعة من الجهات المشاركة فى هذا المشروع لبيان مدى صلاحية الزراعة فى هذا المناطق .


وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط ولكن وجود مجمعات صناعية ، ومشروع متكامل من المنتجات الحيوانية ، ومزارع الدواجن ، اللحوم ، البيض ، محطات الفرز والتعبئة ، والصناعة على أن تكون الخطة الزمنية للمشروع  على هيئة 3 مراحل كل مرحلة مقسمة على سنتين ونصف ، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضغط كافة هذه المراحل فى مرحلة واحدة ، وجميع الجهات المعنية تقوم بالتنفيذ على التوازى. 

 

مشروع الدلتا الجديد اخبار وزارة الزراعة الرقعة الزراعية التوسع الافقيي

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