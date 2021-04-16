لأول مرة فى مصر ... مشروع زراعي يحقق 30% فائضا فى المحاصيل

قال الدكتور نعيم مصيلحى ، مستشار وزير الزراعة للاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقى ، إن مشروع الدلتا الجديدة هو أحد المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية استكمالا للمشروعات القومية الكبرى فى التنمية الزراعية التى بدأت منذ 2014 ومنها تنمية شمال سيناء ، وتوشكى .



أوضح " مصيلحى " ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مشروع الدلتا الجديدة سيضيف للرقعة الزراعية 2 مليون فدان منهم فى محور شمال سيناء ، توشكى ، محور الضبعة والتى ستحدث لأول مرة فى تاريخ الرقعة الزراعية وذلك بنسبة 30 % والتى ستساهم فى سد الفجوات الزراعية ، وتحقيق فائض من المحاصيل .

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة واحد مليون فدان والذى يتميز بقربه من شبكة الطرق ، الموانئ ، والمنطقة الغربية والذى فتح المجال لتنمية ب منطقة الشمال الغربي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة من الجهات المشاركة فى هذا المشروع لبيان مدى صلاحية الزراعة فى هذا المناطق .



وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط ولكن وجود مجمعات صناعية ، ومشروع متكامل من المنتجات الحيوانية ، ومزارع الدواجن ، اللحوم ، البيض ، محطات الفرز والتعبئة ، والصناعة على أن تكون الخطة الزمنية للمشروع على هيئة 3 مراحل كل مرحلة مقسمة على سنتين ونصف ، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضغط كافة هذه المراحل فى مرحلة واحدة ، وجميع الجهات المعنية تقوم بالتنفيذ على التوازى.