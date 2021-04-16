عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. زعيم خليجي يهنئ الأسد بذكرى الجلاء

بشار الأسد
بشار الأسد

أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن بأن  الرئيس السوري  بشار الأسد تلقي برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية.

وذكرت الشبكة السورية أن سلطان عمان أعرب في برقية التهنئة عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة، داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

وفي سياق متصل أكد أبناء الجولان العربي السوري المحتل تمسكهم بمقاومة الاحتلال وبالثوابت الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل مخططاته الهادفة إلى تزوير التاريخ والجغرافيا والهوية والانتماء.

وشدد أبناء الجولان المحتل في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد الجلاء بحسب وكالة الأنباء السورية سانا  على أن الجولان سوري الانتماء والهوية والتاريخ منذ الأزل وإلى الأبد وأن مقاومتهم مستمرة للاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير.

وقال أبناء الجولان: إننا في الجولان العربي السوري المحتل ونحن نحيي ذكرى الجلاء العظيم فإننا نحني هاماتنا أمام نضالات وتضحيات وبطولات شعبنا العربي السوري ضد المستعمر الفرنسي ونستمد من قادة النضال الوطني وفي مقدمتهم المجاهد سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى عام 1925 ورفاقه قادة النضال الوطني إبراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة وحسن الخراط وأحمد مريود.. وكل قادة النضال الوطني السوري الإرادة والعزيمة والتصميم في السير على خطاهم وفي محاربة المستعمرين الجدد الأمريكي والتركي والإسرائيلي.

وأضاف أبناء الجولان: كما كنا دوماً أوفياء للدماء الطاهرة وللبطولات المجيدة التي صنعت الجلاء العظيم سنبقى دوماً أوفياء للوطن سورية ولشعبها العظيم وجيشها الأسطوري.. وأوفياء لقائد سورية بطل الجلاء في عصرنا الحاضر والذي يختزل بمسيرته ومواقفه كل الإرث البطولي لنضال الشعب السوري  الرئيس بشار الأسد.

زعيم خليجي بشار الأسد ذكري الاستقلال سوريا الاستعمار الفرنسي سلطان عمان

ترشيحاتنا

التوتر يسود الأجواء الحدودية بين سوريا ولبنان وتدخل عاجل من الجيش

شياطين الإنس تبث سمومها في رمضان.. البداية بقطع سيدة عضو زوجها الذكري..تفاصيل

إحسان.. السعودية تطلق حملة وطنية للعمل الخيري في رمضان

الاختيار 2 .. صدى البلد ينشر تفاصيل اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك

مغامرات حمقاء.. السودان يدعو إثيوبيا لإدراك أهمية استقرار المنطقة

الحوثي يستهدف مدينة سعودية بصاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار

مشفتش كدا أبدا .. رسالة من عصام الحضري ﻹيمان البحر درويش .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ