شياطين الإنس تبث سمومها في رمضان.. البداية بقطع سيدة عضو زوجها الذكري..تفاصيل

شهدت الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان عدة جرائم بشعة ، والتي أظهرت مدى قسوة شياطين الإنس في هذا الشهر الكريم.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز تلك الحوادث البشعة التي جاءت ما بين قطع العضو الذكري لزوج وشاب يقتل والده وعلاقات غير شرعية تنتهى بالقتل :

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة مُكبلة اليدين والقدمين في ترعة، أمام قرية نزة المحزمين دائرة المركز، وتبين أنها لرجل يُدعى (نادي. إ - 53 عامًا - عامل - ويقيم بمنطقة حلوان القاهرة).

وتوصلت جهود فريق بحث ضباط مباحث مركز شرطة جهينة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (عبدالنبي. أ - 58 عامًا - عامل - ويقيم بنجع أبو عوض دائرة مركز المراغة وله محل إقامة آخر بالخليفة القاهرة)، و(فاطمة. أ - 22 عامًا - ربة منزل وتُقيم الخليفة القاهرة).

وأثبتت التحريات أن المتهمين المذكورين أجمعا بالاتفاق فيما بينهما على استدراج المجني عليه، عن طريق المتهمة الثانية إلى ناحية نجع أبو عوض بمركز المراغة، واعتدى عليه الأول.

وانقض المتهم الأول بخنق المجني عليه بحبل، واعتدت المتهمة الثانية عليه بعصى شوم على رأسه، وكبلاه بالحبال، وألقيا جثته في ترعة نجع أبو عوض ناحية الحرافشة مكان العثور عليه.

وتم ضبط المتهمين بمحل إقامتهما بالخليفة، بالتنسيق مع فرع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وقررا أن ارتكابهما الجريمة يرجع إلى علم المجني عليه بوجود علاقة غير شرعية بين المتهمين وقيامه بفضح تلك العلاقة وإفشائها بمحل إقامتهما بالخليفة القاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن، لاتهامه بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجريمة .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السيدة زينب يفيد بواقعة القبض على مذيعة متهمة فى جريمة قتل وتم ضبطها وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة وعليه أثار دماء القتيل.

واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

بسبب أولوية تحميل الركاب .. سائق يقتل زميله بالخانكة قبل الإفطار

مزق سائق جسد زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة اليوم قبل ساعات من افطار اول ايام شهر رمضان الكريم بسبب اولوية تحميل الركاب وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "ح.ع" 17 سنة سائق جثة هامدة إثر طعنة فى الصدر والفخذ اليمني.

ربة منزل تتهم طليقها بالتعدي جنسيا على ابنتها في الخانكة

اتهمت ربة منزل طليقها ووالد ابنتها البالغة من العمر 15 عاما بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها معه منذ عامين عقب انفصالهما بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بتلقيه بلاغا من "س. ح" 38 عام ربة منزل تتهتم طليقها ووالد ابنتها المدعو "م. ع" بالتعدى على نجلتها "د" البالغة من العمر 15 عاما جنسيا أثناء إقامتها معه عقب انفصالهما.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في نهار رمضان.. ضبط سائق يروج لممارسة الرذيلة مع الفتيات



تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق عقب قيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادی بدون تمييز .

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود محضر لقسم أول المنصورة و المحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات " فرع شرق الدلتا " يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو " عمر . م. ع. م " 34 عاما سائق ومقيم منطقة " سندوب " دائرة القسم وله محل إقامة أخر بدائرة مركز قوص بمحافظة قنا وبحوزته " ۲ هاتف محمول " والسابق إتهامه في " ۲۸ قضية " أخرهم القضية رقم ۲۰۲۰/١٦٣٨ جنح مركز قوص ( تبديد ) والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقيامه بإستقطاب الفتيات للممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادی بدون تمييز . وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٦٣٩ جنح قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

يعانى من انفصام الشخصية.. إيداع قاتل والده بالخانكة في مصحة نفسية

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار أحمد البوشى، رئيس النيابة، بإيداع المتهم بقتل والده باستخدام سكين مطبخ بدائرة قسم الخانكة، مدعيا تخلصه من المسيخ الدجال، داخل مصحة نفسية، وذلك بعد ورود تقرير حول المتهم من مستشفى العباسية للصحة النفسية.

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وأكد التقرير أن المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية أدى إلى عدم إدراكه لما يفعله، ما أدى إلى ارتكابه الواقعة وهو غير مدرك لارتكابها.



كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عاما، بالمعاش.



وانتقل العميد حمدى محمد، مأمور قسم الخانكة، إلى مكان البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه “عبد الله"، 30 عاما، يعاني من مرض نفسي وأنه ذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولا قتل نفسه، حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 281 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة الخانكة.

قبل مدفع الإفطار|سباك وزوجته يمزقان جسديّ شقيقيه وطعنات تقتل امرأة أحدهما بالمنوفية

في حادث مأساوي اعتدى سباك وزوجته علي شقيقيه وزوجة احدهما بسكين، حيث نشبت بينهم خلافات عائلية، عقب الإفطار بقرية صراوة التابعه لمركز اشمون بمحافظة المنوفية.

سدد السباك عدة طعنات لزوجة شقيقه أودت بحياتها في الحال بينما اصيب شقيقاه بطعنات نافذة.

استقبل مستشفي اشمون سيدة توفيت فور وصولها إثر جرح نافذ نتيجة آله حادة بينما اصيب زوجها وشقيقه بطعنات نافذة.

وبسؤالهما اتهما شقيقهم من الأم بالتعدى عليهم بسكين لخلافات عائليه بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كنت عايزها ترجع لي.. ننشر اعترافات المتهم بقتل طليقته بالإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز بتجديد حبس قاتل زوجته بالإسماعيلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة "فلسطينية الجنسية" وأنها مقيمة في مصر منذ عشرات السنوات وتزوجت 5 أشخاص آخرهم المتهم بقتلها.



وقال المتهم ويدعي أحمد.ا.ع 38 سنة عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي بدائرة قسم ثان، أنه اتصل بالمجني عليها وطلب حضورها إلي شقته إلا انها رفضت بسبب عملها.



وتوجه المتهم إلي مكان تواجد المجني عليها حيث تعمل "جليسة" مع سيدة مسنة واعتدى عليها بالضرب واصطحبها عنوة إلي منزل أحد أصدقائه واعتدي عليها بالضرب المبرح إلي أن توفيت.



وبحسب المصادر فان المتهم نقل جثة المجني عليها إلي شقة سكنية يملكها بمساكن الإحلال بمنطقة هدى شعراوي واتصل بأحد أقاربها لنقلها إلي المستشفى وفر هارباً.

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل



قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل على خلفية اتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها عقب تخديره.

وكانت محكمة الجنايات قد بدات في التاسع من فبراير أولى جلسات القضية القضية رقم 2476 لسنة 2020، جنايات كرموز، والمتهمة فيها "س.ح.ع"، 23 عامًا، ربة منزل، بقطع العضو الذكري لزوجها ويدعى "ن.ع.ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، بعد نومه أثر تخديره داخل محل سكنهما.

وتبدأ الواقعة عندما تلقى قسم شرطة كرموز، إخطارا من احد المستشفيات، يفيد وصول "ن. ع. ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعانى من نزيف شديد وقطع عضوه الذكرى.



وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوج والذي أتهم بدوره زوجته "س. ح. ع" 23 عاما، بتخديره وعقب فقدانه الوعى، قطعت عضوه الذكرى بـ"سكين".

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط الزوجة، واعترفت فى التحقيقات بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب تعدد علاقاته النسائية، وخيانته المتكررة لها.

وبتقنين الإجراءات وضبط الزوجة وتطوير مناقشتها أقرت بأنها فعلت ذلك انتقامًا من زوجها لخيانته لها، وتعدد علاقته النسائية، مضيفة أنها خدرته، وقامت بقطعت عضوه الذكري باستخدام سكين المطبخ.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة التحقيق.

وأمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس الزوجة على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.



وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود نزيف حاد جراء قطع بالعضو الذكري تسبب في تهتك الأوردة والشرايين، مما تطلب إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة، وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى البول، حيث استدعى الأمر استخدام القسطرة البولية لفترة.



وبعد ذلك تقرر احالتها إلى محكمة الجنايات والتي قررت نظر القضية في التاريخ المذكور.