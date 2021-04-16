عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية السودانية: إثيوبيا تتبع نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعرقل مفاوضات سد النهضة وتستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار".

وأضافت “المهدي”، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز"، "إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة وقد صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي".

وأكدت “المهدي” أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة وأن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعمًا لبناء السد بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف.

وأوضحت أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للحوار المباشر.

وكشف سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، جاء ذلك ردا على أسئلة نواب لجنة الشئون الافريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا حول من يمول سد النهضة.

 وقال شكري خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

وأضاف شكرى: “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لاثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي.

وسأل النواب، الوزير: لماذا يقوم بعض الشركاء الدوليين بالتمويل، فرد الوزير: "لا نعيش في عالم  مثالي".

مصر السودان اثيوبيا سد النهضة النيل

موضوعات متعلقة

السيسي لـ رئيس جيبوتي: موقف مصر ثابت بضرورة التوصل لـ اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة

إعلامية كويتية: الدول الشقيقة تدعم مصر بقوة في ملف سد النهضة لهذا السبب

من يمول سد النهضة؟.. وزير الخارجية يجيب

ترشيحاتنا

التوتر يسود الأجواء الحدودية بين سوريا ولبنان وتدخل عاجل من الجيش

شياطين الإنس تبث سمومها في رمضان.. البداية بقطع سيدة عضو زوجها الذكري..تفاصيل

إحسان.. السعودية تطلق حملة وطنية للعمل الخيري في رمضان

الاختيار 2 .. صدى البلد ينشر تفاصيل اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك

مغامرات حمقاء.. السودان يدعو إثيوبيا لإدراك أهمية استقرار المنطقة

الحوثي يستهدف مدينة سعودية بصاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار

مشفتش كدا أبدا .. رسالة من عصام الحضري ﻹيمان البحر درويش .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ