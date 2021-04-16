وزيرة الخارجية السودانية: إثيوبيا تتبع نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعرقل مفاوضات سد النهضة وتستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار".

وأضافت “المهدي”، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز"، "إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة وقد صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي".

وأكدت “المهدي” أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة وأن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعمًا لبناء السد بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف.

وأوضحت أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للحوار المباشر.

وكشف سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، جاء ذلك ردا على أسئلة نواب لجنة الشئون الافريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا حول من يمول سد النهضة.

وقال شكري خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

وأضاف شكرى: “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لاثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي.

وسأل النواب، الوزير: لماذا يقوم بعض الشركاء الدوليين بالتمويل، فرد الوزير: "لا نعيش في عالم مثالي".