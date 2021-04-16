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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة

ياسمين رئيس مع عمرو سعد ودلال عبد العزيز في كواليس ملوك الجدعنة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت النجمة ياسمين رئيس، عبر حساباتها بمواصل التواصل الاجتماعي، صورًا لها من كواليس مسلسلها ملوك الجدعنة والتي جمعتها مع النجم عمرو سعد والنجمة القديرة دلال عبد العزيز، لتكشف جانبًا التركيز والاستمتاع بالعمل في المسلسل.

 

وتعيش ياسمين رئيس، بشخصية فاتن حرفوش قصة حب كبيرة مع عمرو سعد بشخصية سريّة، لتصبح تونة وسريّة حدث السوشال ميديا الفترة الماضية، و قد تصدّر مسلسل ملوك الجدعنة تريند منصة شاهد vip كأكثر المسلسلات حصولًا على مشاهدات.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

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