أمريكا تسجل 74 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ذروة تفشي الوباء



سجلت الولايات المتحدة،74 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و887 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار بيان جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أنه تم تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا فيالولايات المتحدة في بداية العام وبلغت أكثر من 299 ألفا في يناير الماضي.



وأوضح بيان الجامعة أنه تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس فى الولايات المتحدة وبلغت 74289 حالة، مقابل 75375 حالة إصابة في اليوم السابق)، كما تم تسجيل 887 حالة وفاة جراء الفيروس (مقابل 956 حالة وفاة أول أمس)".



وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 31.4 مليون إصابة، وتوفي أكثر من 565 ألفمصاب بالفيروس.

وفى ذات السياق، أفاد موقع "وورلدميتر" المتخصص بالمعطيات المتعلقة حول فيروس كورونا، بأن عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم، تجاوزت 3 ملايين شخص، بينهم 12.516 حالة وفاة في منطقة الخليج العربي منذ بدء انتشار الفيروسعالمياً أواخر ديسمبر .



ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى معدل وفيات بـ 578 ألفاً و993 حالة، ثم البرازيل بـ365 ألفاًو954، فالمكسيك بـ 211 ألفاً و213.



وسجلت الهند 174 ألفاً و335 حالة وفاة في المرتبة الرابعة عالمياً، ثم بريطانيا بـ127 ألفاً و191، فإيطاليا بـ 115 ألفاً و937 وروسيا بـ104 آلاف و398 ثم فرنسا بـ100 ألف و73 وألمانيا بـ ألفاً و141، ثم إسبانيا بـ76 ألفاً و882 وفاة.



كما سجلت دول مجلس التعاون الخليجي 12.516 حالة وفاة بفيروس كورونا تصدرتها المملكة العربية السعودية بـ6.791 حالة وفاة، ثم سلطنة عُمان بـ1821 حالة، ثم الإمارات بـ 1545 حالة وفاة.



ووثقت الكويت 1428 حالة وفاة بكورونا، ثم البحرين بـ574 حالة، وحلت قطر سادسة بـ (357) وفاة منذ بدء تفشي الوباء في الدول الست بمارس الماضي.