العراق.. إصابة قيادي أمني رفيع المستوى بفيروس كورونا

أفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، أصيب بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.



وأشارت القناة العراقية، نقلا عن بيان صحفي صادر من مكتب “الأسدي”، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أصيب بفيروس كورونا بعد إجرائه الفحوصات الطبية".



وأكد البيان، أن "الأسدي يتمتع بصحة جيدة، ويخضع للعلاج حتى يتماثل للشفاء".



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا.



وسجلت الوزارة 7561 إصابة جديدة، و30 وفاة، فيما بلغ مجموع الذين تماثلوا للشفاء 6515 حالة.