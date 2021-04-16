كيف تعرف أنك مريض الضغط أو ارتجاع الصمام؟.. حسام موافي يجيب

أكد الدكتور حسام موافي، إن هناك أسباب عديدة لزيادة ضربات القلب، إن من يشعر بمرض ارتخاء الصمام عليه بالتوجه مسرعا إلى الطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة؛ موضحا أن هناك نعمة ومنحة ربانية تسمى بالتأقلم أو التبلد، ضاربا مثلا لها بمن يعيش وسط مستنقع من المجاري لكنه لايتأثر بالرائحة .



وأوضح الدكتور حسام موافي ، خلال برنامج «رب زدني علما» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إننا عند الولادة أحسسنا بضربات قلوبنا ولكننا تاقلمنا على ثلاثة أشياء :" عددها وقوتها وانتظامها".



وأفاد موافي إن مريض الضغط أو ارتجاع الصمام يشعر بدقات القلب، مؤكدا إن المريض بارتخاء الصمام لايقلق خصوصا إن كان في الدرجات الأولى، مطالبا من يشعر بمرض ارتخاء الصمام بالتوجه مسرعا إلى الطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة.



وأضاف موافي، إن المصاب بارتخاء الصمام مطالب بالمتابعة لدى الطبيب المختص، كل أربعة أشهر للحصول على الأدوية اللازمة، مشددا إن الطبيب يستطيع تشخيص ارتخاء صمام القلب فى أى عمر، خاصة عند التشخيص السريرى وسماع ضربات القلب أثناء الفحص البدنى أو من خلال فحص إسمه "هولتر" وهو جهاز يستخدم لتسجيل نشاط القلب على مدار 24 ساعة.



