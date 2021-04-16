أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون في افتتاح منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون.

تشكيل توتنهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد - رودون - إيريك داير

خط الوسط: سيرجي أورييه - إيميل هويبيرج - موسى سيسوكو - تانجوي ندومبلي - سيرجي ريجيليون

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين

ويشارك الفرنسي موسى سيسوكو للمباراة الـ 200 مع فريقه توتنهام، أمام إيفرتون اليوم.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 49 نقطة، فيما يحتل إيفرتون قبل انطلاق المباراة المركز الثامن برصيد 48 نقطة.