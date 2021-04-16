مرثا محروس: المؤسسات الدينية لها دور هام في إبراز ثقافات جديدة للمواطن

‎الكنيسة الأرثوذكسية تطلق ثلاث وثائق لحماية المرأة والأسرة

أكدت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،على دور المؤسسات الدينية الهام فى تحريك المجتمع وفي إبراز ثقافات جديدة للمواطن المصري ، مشيرة إلي أنه من هنا جاءت فكرة إطلاق ثلاث وثائق من خلال الكنسية القبطية الأرثوذكسية والتي لها دور مجتمعي كبير فى توعية المواطنين، بثلاث قضايا أثارت اهتمام المجتمع الفترة الماضية، أولها المرأة وما لها من إرشادات خاصة بها، بشأن تحديد النسل والثانية بشأن ختان الإناث، والأخيرة بشأن العنف ضد المرأة بشكل عام.



وقالت “محروس” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه لا شك أن الثلاث محاور التي دارات حولها الوثائق الثلاث من أهم المحاور فى المجتمع المصري فى الفترة الحالية، لذلك جاء دور الكنيسة المصرية على غرار ما يقوم به الأزهر الشريف فى التوعية بأهمية هذه القضايا والمخاطر التي تعود على الأسرة والمجتمع.



ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن الكنيسة القبطية المؤسسات الدينية فى مصر بشكل عام لها دور كبير وعميق، فضلا عن دورها المجتمعي العميق الذي يحرك المجتمع من الداخل، والإعتماد دائما على دور هذه المؤسسات الوطنية التي تعمل بجد بجانب الوطن والقيادة السياسية.

ثلاث وثائق لحماية ودعم المرأة والأسرة

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ثلاث وثائق هامة خاصة بالمرأة والأسرة ، جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بالمقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم لهذا الغرض بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ورؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المصرية والدولية المعنية بحقوق المرأة والأسرة والطفل وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية، إلى جانب وقيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوي للمشروعات.



‎وجاءت الوثيقة الأولى خاصة بتنظيم الأسرة، بينما اختصت الوثيقة الثانية خاصة بختان الإناث، فيما تناولت الوثيقة قضية العنف ضد المرأة.



‎شارك في الفعالية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، فريدريكا ميجر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، والدكتور حامد الشامي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أسقفية الخدمات العامة نيافة الأنبا يوليوس والدكتور هاني رياض المدير التنفيذي للأسقفية وعدد قيادات الاسقفية، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات

