ايمان البحر درويش: سيد درويش علمنى عزة النفس والتعبير عن الكلام بالموسيقى

قال المطرب إبمان البحر درويش أنه “لي وش واحد مالوش تاني مؤكدا ان اكثر الناس للحق كارهون من له اكتر من وش وانا ببص نفسي فى المرايا ببقى محترم نفسي”.

وأضاف درويش خلال لقاء له لبرنامج العرافة عبر فضائية المحور أن سيد دوريش حبيبيى وهو من علمنى عزة النفس وعلمنى التعبير عن الكلام بالموسيقى.

وتابع المطرب إيمان البحر درويش عند عرض صورة الفنان تامر حسني قال :مفيش حاجة اسمها نجم جيل" فأنا لا أطلق على نفسي أي لقب فأنا ايمان البحر درويش فقط.

وأشار درويش إلى أنه نصح الفنانة شيرين أكثر من مرة وأكدت لها "لسانك هيضيعك ولو سمعت نصيحتى مكانش حصل وتخسر أي شخص.



