مباراة القمة.. مران بدني للاعبي الزمالك استعدادا لـ الأهلي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر القلعة البيضاء على هامش التدريبات الجماعية المقررة اليوم الجمعة.
وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي المقرر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.