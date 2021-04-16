مباراة القمة.. مران بدني للاعبي الزمالك استعدادا لـ الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر القلعة البيضاء على هامش التدريبات الجماعية المقررة اليوم الجمعة.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي المقرر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.