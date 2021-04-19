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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من نسل عم الرسول.. قصة مسجد الشيخ على الروبى  قبلة المصليين بالفيوم

مسجد الشيخ على الروبى
مسجد الشيخ على الروبى

يعتبر مسجد الشيخ على الروبى  من المساجد التى تخضع لإشراف هيئة الآثار الإسلامية والقبطية التابعة لوزارة الآثار وهو أشهر المساجد المعروفة فى محافظة الفيوم وملحق به ضريح الشيخ على الروبى حيث يتردد عليه مئات الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وللمسجد قصة تاريخية حيث كان أمر ببنائه السلطان برقوق عام 893 هجرية، تكريمًا للعابد الناسك الشيخ على الروبى، الذى استوطن الفيوم.

 

ولد الشيخ على الروبى فى فى ولاية العهد الأول للسلطان "الناصرمحمدبن قلاوون ، ويتصل نسب الشيخ على الروبى بالبيت العباسى, فهو من سلالة عبدالله بن عباس عم الرسول "صلى الله عليه وسلم".

 

وقد بشر الشيخ الروبى برقوقا بتولية السلطان منذ أن كان الأخير أميرا وكان برقوق تلميذ اللشيخ الروبى.

 

وفى سلطنة برقوق هيأ للروبى من الحياة ما هو أهل لها وبنى له مسجدا ليجتمع فيه الشيخ بمريديه من أجل العبادة ويقيموافيه من أجل الذكر.

 

يقول  الدكتور نبيل حنظل مستشار السياحة بالفيوم :يتكون المسجد من مستطيل يحتوى على أربعة صفوف من الأعمدة تقسم المسجد إلى خمسة أروقة تعلوها عقود مدببة فوقها سقف خشبى.

 

أما الضريح فعبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية بالآجر ولها بابان، ويتوسط كل ضلع من أضلاع المربع عمود من الرخام يحمل كل منها عقدين.

 

وقد حول المربع إلى دائرة لإقامة القبة عليها بواسطة طاقية مخوصة في أركان المربع، وتشبه هذه الطواقى إلى حد كبير مثيلاتها في القبة القديمة وقبة مسجد سنان باشا.

 

 ويضيف الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بالفيوم :   ولد الشيخ على الروبى فى القرن الثامن من الهجرة فى العهد الأول للسلطان الناصر محمد بن المنصور، ويمتد نسبه إلى العباس (عم الرسول صلى الله عليه وسلم) فهو على بن محمد بن أحمد بن موسى بن أبو المجد بن عبد الله بن شافعى بن محمد المعتصم بن أبو بكر بن إسماعيل بن أحمد بن أمير المؤمنين عبد الله المأمون.

 

ويعلو هذه الطواقى مقرنصات من أربع صفوف من المقرنصات، واستعمال الطواقى والمقرنصات معًا في منطقة الانتقال لتحويل المربع إلى دائرة يعتبر من المميزات التي امتازت بها قبة الروبى دون غيرها من قباب مصر.

 

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الروبى العباسي عبد الله الشيخ ضريح

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