بلاش تسألوني مين الي عمل فيا كده.. نيلي كريم تمازح جمهوها بعد الحلقة الرابعة من ضد الكسر

علقت الفنانة نيلي كريم، على حلقتها الرابعه من مسلسلها الجديد ضد الكسر .

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات فيسبوك: “النبي بلاش تسالوني مين الي عمل فيا كده علشان انا نفسي مش عارفا لما افوق حاقول لكم”.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل ضد الكسر، باستمرار شكوك ظابط المباحث هاني ، الذي يحقق في حادثة محاولة قتل سلمى التي تجسدها نيلي كريم، وتستمر شكوكه ضد زوجها كريم الذي يجسد دوره محمد فراج.

يستدعي "هانى"، "كريم" ويحقق معه بعد اكتشافه وجوده في الكومباوند وقت الحادثة، واستمر كريم في الإنكار، ولكن يتذكر كريم أنه عاد لفيلا قبل الحادث؛ بسبب شكه في سلمى بأنها على علاقة برجل آخر، بسبب إرسال رسائل له بذلك، وتطلب سلمى منه الطلاق.

ويتذكر أيضًا، كريم، أنه كان وقت الحادثه في بيت امرأه أخرى تدعى "مايا" تجسد دورها الفنانه سينتا خليفة، ويقول ذلك لضابط، ويعطي له عنوانها لتحقيق معاها أيضًا، ولكن ترفض "مايا" الذهاب، يستدعى أيضًا الضابط الشغالة "عزه"، ويطلب منها تذكر وجود أي خناقات بين سلمى وكريم.

وتتوالى الأحداث، وسلمى تستمر في غيوبية، والدكتور يقول احتمال يحدث لها فقدان ذاكرة مؤقت.

وتنتهي الحلقة بذهاب الضابط إلى بيت "مايا"، لتحقيق معاها، ويوجه لها تهمة الشروع في قتل سلمى، هي وكريم، وينصحها بإبلاغ سفارتها الأمريكية.

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021.



