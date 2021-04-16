أفضل أوقات المذاكرة.. نصائح ذهبية للطلاب في شهر رمضان

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن أفضل الأوقات للمذاكرة في شهر رمضان، بعد صلاة الفجر مباشرة، وبين العصر والمغرب، وبعد صلاة التراويح.

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وأضاف لـ صدي البلد إنه على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها من الأجهز الإلكترونية التي ينشغل بها الطالب والتقليل من الزيارات العائلية الرمضانية.

ودعا الطلاب إلى الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها فهي مطمئنة للنفوس، وضرورة الاستفادة من أوقات رمضان في المذاكرة للحصول على نتائج أفضل في خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أنه يجب بدء المذاكرة بعد الإفطار بساعتين فلا يمكن المذاكرة مباشرة بعد الإفطار لأنه وقت الهضم، وقد يصاب الطالب بالخمول، خاصة إذا تناول إفطارا دسم وثقيل على المعدة، إضافة إلى المذاكرة بعد الفجر.

ويجب أن يكون شهر رمضان محفزا ودافعا للطلاب باستغلال الأجواء الإيمانية لتكون فرصة للطلاب للمذاكرة، منوها بضرورة إدارة الوقت بشكل جيد.