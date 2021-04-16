عضو مركز الأزهر يوضح أبرز عادات الرسول الكريم فى شهر رمضان

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الرسول كان يدعى في رمضان "اللهم أهله علينا بالخير والإيمان"، موضحا أن عبادة رمضان الصيام لأنه ركن من أركان الإسلام، موضحا أن الصيام ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط، وإنما صيام عن كل الذنوب والمعاصى، وحفظ اللسان عن كل ما حرم الله، والبصر لا أبصر على ما حرم الله، والسمع لا أسمع ما يغضب الله.



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن أبرز عادات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان المبارك، هى الترحاب، حيث علمنا النبى أن الصيام عبادة وفرض على كل مسلم.

وأوضح عرفة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان دائمًا يبشر الناس بهذا الشهر الكريم، حيث كان وجهه منيرا، فالنور هو سيدنا محمد.

وواصل الشيخ السيد عرفة، أن شهر رمضان يهذب النفس والصيام يعلم النفس الصبر، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الثبات الانفعالى في رمضان يزيد أكثر.