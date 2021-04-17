18.3 % معدل نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، حيث حفز الطلب المحلي والأجنبي القوي الانتعاش الاقتصادي من قاعدة مقارنة منخفضة في أوائل عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 24.93 تريليون يوان / حوالي 3.82 تريليون دولار في الربع الأول، وفق ما أظهرته بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن النمو مزدوج الرقم ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول في عامي 2020 و 2021 بـ 5 % عن مستوى عام 2019.

وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، فقد سجلت الصين في الأشهر الثلاثة الأولى، انتعاشا ثابتاً في الإنتاج الصناعي، وتحسنا في مبيعات السوق، وانتعاشاً في الاستثمار بالأصول الثابتة وقوة دافعة بارزة في تجارة السلع الخارجية.

أوضحت الهيئة أن الاقتصاد الصيني سجل انكماشا نسبته 6.8 % في الربع الأول في العام المنصرم، بسبب فيروس كورونا الجديد، وبفضل تدابير السيطرة الحازمة والفعالة على الوباء، استعاد محرك النمو العالمي نشاطه ليحقق انتعاشا لثلاثة أرباع متتالية في العام الماضي / نمو قدره 3.2 % في الربع الثاني و4.9 % في الربع الثالث و6.5 % في الربع الرابع .