الكُم اتحرق| نجم الأهلي السابق يروي موقفا طريفا يوم حفل زواجه..فيديو

روى حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، موقفا طريفا حدث معه أثناء حفل زفافه، بأنه حينما كانت تستعد زوجته لارتداء فستان الزفاف، صباح يوم الحفل، كانت تقوم بـ كيّ الفستان فـ"انحرق الكُم"، فقامت بقصه وجعلته دون "أكمام".

وأضاف حمادة المصري خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زوجته كانت بنت الجيران، موضحا أن أولاده مؤثرون للغاية في حياته، ويأخذ القرارات الخاصة بعمله بعد مشاروتهم جميعا.

وتابع المصري، أنه عقد زفافه عام 1986، وكان عمره في ذلك الوقت 26 عاما، وزوجته ليسانس أداب جامعة عين شمس قسم لاتيني ويوناني.

وأردف حمادة المصري: والدي كان صديقي وتجمعني بع علاقة طيبة جدا ولم يعترض على لعبي لكرة القدم، وسافر الممكلة العربية السعودية وظل بها 10 سنوات للعمل، وحرصت على الموازنة بين دراستي في كلية التجارة جامعة عين شمس وممارسة الرياضة.