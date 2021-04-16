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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفسطاط .. عاصمة مصر الأقدم فى التاريخ الإسلامي

الفسطاط
الفسطاط

الفسطاط قصة صنعها التاريخ الإسلامي ، تتقلد منصب أول وأقدم عاصمة إسلامية في العالم ، حيث تم بنائها بعد الفتح العربي الإسلامي لمصر في (2هـ - 641م) ، لتكون أيقونة جديدة شامخة في مصر .

 

ويرجع تاريخ الفسطاط إلى  اختيار عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر ، على موقع المدينة بجوار الحصن الروماني "قصر الشمع" بالقاهرة ليعلن عن تأسيس العاصمة الجديدة، ليختار اسما لها وهو "الفسطاط" والتي تعني الخيمة ، وبذلك كانت البداية .

 

وسبب اختيار الخليفة عمر بن الخطاب لذلك الموقع ، لقربه من المدينة  والنيل ، وضمت مدينة الفسطاط ، جامع عمرو بن العاص والذى يعد أول بناء عقب اختيارها عاصمة للدولة الإسلامية .

 

كما رفض الخليفة عمر بن الخطاب ، اختيار الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الوقت ، أن تكون عاصمة الدولة الإسلامية ، مما جعل عمرو بن العاص اختيار الفسطاط عاصمة .

 

وتعود قصة تسمية الفسطاط بذلك الإسم ، الى أنه أثناء توجه عمرو بن العاص إلى فتح الإسكندرية ، وجود  يمامة في خيمته وتدعي "فسطاطة"  قد عششت وأفرخت فيها ، وحينما عاد نزل عليها وأطلق اسمها الفسطاط .

وتشتهر الفسطاط حاليا ، بوجود مجمع الأديان الذى يحتوي على الكنيسة المعلقة ومعبد عزرا اليهودي ، قصر محمد علي بالمنيل ، ومقياس النيل بالروضة و قصر المانسترلي .

 

مدينة الفسطاط الفسطاط

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