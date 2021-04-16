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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هذا الشبل من ذاك الأسد|محمد أحمد ماهر يغير مجرى أحداث مسلسل "موسى"..شاهد

صدى البلد

خطف الفنان محمد أحمد ماهر الأنظار بدور الصعيدي "حميد" غريم الفنان محمد رمضان بمسلسل "موسي" وذلك طول ثلاث حلقات من بداية عرض العمل في موسم الدراما الرمضانية 2021.

محمد أحمد ماهر أو "حميد" الذي يقدم دور الصعيدي للمرة الأولى استطاع أن يقنع الجمهور بآدائه المبهر ودون أن يتأثر بآداء والده الفنان الكبير أحمد ماهر الذي يعد افضل من قدم دور الصعيدي في الدراما المصرية وهو ما يؤكد الاجتهاد الشخصي للابن الذي حقق نجاحا ملحوظا في شخصية الصعيدي.

وجاء دور محمد أحمد ماهر "حميد" كغريم مجبر لـ "موسي" محمد رمضان فهو الأخ الأصغر لرياض الخولي "شداد" الذي يرى في "حميد" أمل امتداد نسل عائلة "نايف" لعدم تمكن عبير صبري زوجة  شقيقه شداد من الإنجاب إضافة إلى مساندته لشقيقه في التجارة بالآثار بالتعاون مع بعض أفراد قوات الاحتلال الانجليزي لمصر في ذلك التوقيت. 


واشتد الصراع بين محمد أحمد ماهر "حميد" و محمد رمضان"موسي" عندما قرر رياض الخولي "شداد"  شيخ البلد أن يتزوج "حميد" من "نجاة" تارا عماد ابنة العمدة وحبيبة "موسى" كي يتمكن من الحفاظ على نسل عائلته من جانب والحفاظ على الشراكة بينه وبين عمدة بلده "مصاخة" في التنقيب وتجارة الإثارة .. وزاد من عدواة "موسى" لـ"حميد" أنه كان سببا في إجبار شقيقه "رويعي" في الحرب بين الالمان والانجليز .


جاءت وفاة حميد "حراقا" على يد "موسي" عندما تعاركا ليلة زفافه على "نجاة" انتهت بكسر ظهر والدة "موسى" عارفه عبد الرسول بالخطأ  على يد "حميد" و قتل موسي لـ "حميد" حرقا دون قصد في عدة مشاهد أخرجها ببراعة محمد سلامة بأسلوب تشويقى لتكون سببا في تغيير مسار الأحداث بشكل منطقي ومقنع  للجمهور حيث يريد شقيقه رياض الخولي"شداد" الإنتقام لمقتل شقيقه أمل عائلته والمقرب لقلبه وبالتالي هروب رمضان وانضمامه لمطاريد الجبل وتحول مصيره.


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى بقرية مصاخة بمحافظة سوهاج عام ١٩٤٢ .

محمد احمد ماهر موسى مسلسل موسى

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