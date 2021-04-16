تقسيمة قوية للاعبي الزمالك استعدادًا للقمة
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية بطول الملعب خلال تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة المقبل أمام الأهلي.
وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.