تقسيمة قوية للاعبي الزمالك استعدادًا للقمة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية بطول الملعب خلال تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة المقبل أمام الأهلي.



وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.



كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.



ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.