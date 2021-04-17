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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر والمغرب خامس أيام رمضان

صدى البلد

مواقيت أذان الفجر في شهر رمضان ..  لعل أهمها موعد أذان الفجر والمغرب في خامس أيام رمضان في مصر والدول العربية، فهي أكثر ما يبحث عنه الجميع في هذه اللحظات المباركة.


ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم الخامس من شهر رمضان 14 ساعة و49 دقيقة، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:35، وموعد الإمساك 3:35، وصلاة الفجر 3:55.


يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء، 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.
 

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك، يكون يوم الأربعاء 12 مايو، هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا، يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
 

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، التى يكون عدد أيامها 355 يوما، وتنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

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