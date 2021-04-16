هطول الأمطار على المصلين بـ المسجد الحرام في صلاة التراويح.. شاهد



بثت فضائية “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو أثناء هطول الأمطار على المصلين أثناء صلاة التراويح بالمسجد الحرام التي كان يؤمها الشيخ ياسر الدوسري، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام.

وكانت أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة سقطت على أجزاء من مكة المكرمة وضواحيها، شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية المحيطة به.



المركز الوطني للأرصاد السعودي أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية "الربيعية" على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، مصحوبة بـ زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز السعودي وفق صحيفة سبق أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من اليوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة "يومي الجمعة والسبت" على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.