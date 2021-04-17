الجمعة الذهبية الاولي من المسابقة الرمضانية الأثرية باثار الفيوم



تتواصل فعاليات المسابقة الاثرية الرمضانية الثانية 2021 تحت عنوان مصر الحضارة والتي تنظمها كلية الاثار جامعة الفيوم برعاية الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم وراعي المسابقة

صرح الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم ان المسابقة بدات فعاليتها مع اول ايام شهر رمضان المعظم بمجموعة من الاسئلة لاعضاء هيئة التدريس بالاقسام العلمية الاربعة بالكلية تبعها مجموعة من الاسئلة رؤساء الاقسام العلمية بالكلية تحت عنوان الاربع البرونزي وتبعها الخميس الفضي للسادة وكلاء الكلية ونالت المسابقة استحسان واعجاب المشاركين سواء من ابناء او خريجي الكلية ومنتسبيها والمهتمين والباحثين من ارجاء مصر المعمورة.



وصرح عميد اثار الفيوم بان فعاليات المسابقة توالت اليوم بسؤال خاص باسم الجمعة الذهبية والخاص بعمادة الكلية باسم الدكتور عاطف منصور عميد الكلية - واختص سؤال اليوم الجمعة الذهبية الاولي نوعا من الاسئلة الهامة والتي تثري الثقافة الاثرية والحضارة الاسلامية بمصر حيث شمل السؤال علي اربعة مقاطع تكمل بعضها البعض واختص السؤال الذهبي الاول عن ارض الكنانة مصر الحبيبة وجاء نص السؤال كالتالي

ما هي أول عاصمة إسلامية لمصر؟ ومن هو مؤسسها؟ ومتي تم تأسيسها؟ ومتي ظهر أسمها لأول مرة علي العملات في مصر؟



وصرح الدكتور شعبان الامير المشرف العام علي المسابقة للعام الثاني علي التوالي بتوالت اجابات ومشاركات طلاب الكلية وخريجيها والباحثين والمهتمين من ارجاء مصر المعمورة باجابات نموذجية تدل علي وعي اثري عالي عن تاريخ وحضارة ارض الكنانة مصرنا الحبيبة .



واتبع ذلك اجابة الدكتور عاطف منصور عميد الكلية وصاحب السؤال الذهبي الاول للجمعة الذهبية الاولي من المسابقة الرمضانية الاثرية الثانية 2021 مصر الحضارة في تسجيل صوتي اعلن للمشاركين علي موقع الكلية وصفحة الكلية علي وسائل التواصل الاجتماعي.



استهل الاجابة بتقديم التهنئة لابنائة الطلاب والخريجين ومنتسبي الكلية والباحثين والمشاركين والمهتمين من جميع بقاع المحروسة ومقدما التهنئة لاسرة كلية الاثار جامعة الفيوم واهل الفيوم وشعبها العظيم والتهنئة لمصر قيادة وشعبا متنميا دوام الامن والامان والسلام والرخاء علي مصرنا الحبيبة

وجاء نص الاجابة كالتالي : اول عاصمة لمصر اسلامية هي الفسطاط اسسها عمرو بن العاص ، تم تآسيسها ف ٢٠هجري / ٦٤١ م اول ظهور لها في العصر الاموي

ذكر اسمها علي "فلس" أموي من ضروب فسطاط مصر باسم خليفة أموي مروان بن محمد و ابنه عبد الملك بن مروان ، وايضا في العصر الاموي علي السكه البرونزية ظهرت بعض المدن مثل الفسطاط واتريب

متنميا مشاركة المزيد من المهتمين بالمسابقة الاثرية لرفع وتنمية ثقافة الوعي الاثري من خلال مشاركتهم بالاجابات او مشاركتهم بالاسئلة وان يجتمع الجميع علي المائدة الرمضانية الاثرية باثار الفيوم.

أقرأ أيضا :حياة كريمة لشعب عظيم.. توزيع كراتين رمضان ضمن مبادرة مستقبل وطن بـ الفيوم

927

82618cc1-0622-423a-a9a6-76d19b22586c

7e166c05-9ff6-4354-8a2c-755ef0bc430d