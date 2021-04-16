عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

 

حالة سعادة سيطرت على الجميع مجرد ظهور شريهان على الشاشة، لا زالت تحتفظ بعشق كبير في قلوب الجماهير في حالة نادرا ما تحدث مع أي فنان، ظهور شريهان طغى بامتياز على أحداث اليوم الأول وظل الجميع يستعيد ذكرياته مع أشهر أعمالها فوازير رمضان، بالتأكيد شريهان لديها حنين كبير للعودة، وبذلت محاولات كثيرة السنوات الماضية ما بين السينما والدراما وكانت تريد مخرجين بعينهم تثق فيهم وتحدثت بالفعل مع أكثر من مخرج سينمائي ولكن نجاحها الساحق والذي لم تصل إليه فنانة أخرى جعل تلك الخطوة صعبة جدا على اي مخرج تحدثت معه شريهان ! ولاتزال تجربتها المسرحية التي تمت على مضض حبيسة الأدراج وتم تقليص المشروع الكبير إلى عرض واحد فقط!، النجاح الكبير جعل من العودة الفنية خطوة صعبة للغاية وربما الاحتفاء الكبير بظهورها الإعلاني يكسر حاجز الخوف ويجعلها تفكر مرة أخرى في تقديم عمل سينمائي او درامي ورغم أن التجربة لما تقترب مما قدمته شريهان في الماضي إلا أن الجميع كانوا سعداء لرؤيتها.
بدء عرض المسلسلات وكانت البدايات متفاوتة ولايزال الشهر طويل، ولكن لفت نظري أداء عدد من الممثلين بشكل كبير، أداءهم طغى على بدايات المسلسلات. 
يحي الفخراني:
لا تستطيع غير أن تصدق الشخصية التي يقدمها، ممكن القول إنه أفضل ممثل في مصر وقليلون من يستطيعون منافسته، تصدق الشخصية دائما، جزء كبير من نجاح أعماله يكون بسبب أداءه، نجيب زاهي زركش، شخصية لا يمكن تصدقها إلا منه. 
طارق لطفي:
كان متوقع ان يكون مسلسل "القاهرة كابول" مباراة في التمثيل بسبب عدد الممثلين الموهوبين بالعمل، ولكن كان هناك تفوق واضح من طارق لطفي في تجسيده للشيخ رمزي، أحد أمراء الجماعات الإرهابية الذي ربما يربط بين المشاهدين وبين شخصيات حقيقية، طارق نجح في تقديمها بشكل جديد ونموذج لكثير من الشباب الذين تحولوا إلى إرهابيين بعد أن تم تجنيدهم من خلال نص المؤلف عبدالرحيم كمال، نشاهد إرهابي كان إنسان مرهف الحس وشاعر بليغ وكيف ينهزم هذا الجانب الرومانسي داخله ليظهر جانب آخر متطرف، ومع ذلك لا يزال قلبه ينبض بالحب تجاه المرأة التي أحبها في شبابه، قدم طارق لطفي اكثر من مشهد باقتدار مشاهده مع حنان مطاوع سواء الفلاش باك او محادثة الهاتف بإحساس كبير ومشهد الحوار مع أصدقاءه والذي أشاد به الجميع، بخلاف طارق فريق التمثيل في هذا المسلسل حتى الآن أداء ممتاز وننتظر المزيد. 
أحمد السقا :
من أكبر مفاجآت هذا العام ومن أكثر المرات التي شاهدت فيها الفنان أحمد السقا في هذه الحالة الجيدة كممثل، منذ المشهد الأول فوجئت بتفاصيل شخصية عساف وخاصة نظراته مع "كسرة" عينه من سنين السجن الطويلة وطريقة حديثه التي تحمل ملامح شخصية عساف الغريب، تشعر أن أحمد السقا وضع خبرة عشرين عاما في ذلك الدور ، حتى الأن أداء مقنع جدا ومفاجيء للجمهور، وساعده تقديم الشخصية الصعيدية أكثر منه مرة في إتقان اللهجة أيضا. 
منى زكي :
بداية ممتازة جعلت المشاهدين يعيشون حالة التوتر مع شخصية "هنا" منذ مشهد المطار ، تمثل بجميع حواسها، 
الحلم الأمريكي قصة طالما قدمت في أعمال فنية ولكن هذه المرة القصة والصورة والسرد مختلفين، تقدم منى الشخصية بخفة ظل مع طريقة نطقها للغة الإنجليزية رغم التوتر والأوقات العصيبة التي تمر بها يوميا في رحلتها المجهولة، الموهبة لا يمكن أن تصدأ. 
تذكرت حكاية رواها المخرج الكبير يوسف شاهين أثناء تصويره فيلم عودة الأبن الضال يقول في أحد المشاهد طلب من الفنان المبدع محمود المليجي تأدية جملة يقولها في وداع ابنه " أنا هاشورلك بالجامد علشان تعرفني " يقول شاهين من كتر ما قالها حلو " الدموع خنقتني" ! 
الأن بعض الممثلين لديهم فهم خاطيء عن التمثيل وسيطر عليهم التقليد والصوت العالي !! 
رسائل:
_ ظاهرة الممثل "البلطجي" تتفشي مثل الطاعون في الأعمال الدرامية!!
_ جمال سليمان بعيد اكتشاف نفسه في الطاووس 
_ رامي عياش الممثل نسيت معه المطرب 
_ ياسمين رئيس مكسب للدراما.
_ أمير كرارة في أصعب تحدي له كممثل، في تلك  المرحلة الانتقالية.

ترشيحاتنا

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

وجبة متكاملة لـ السحور في رمضان.. أطعمة مختلفة

صممها بيده لتحمل نعشه|هذه سيارة الـ لاند روفر المجهزة لتشييع الأمير فيليب..صور

هطول الأمطار على المصلين بـ المسجد الحرام في صلاة التراويح.. شاهد

هذا الشبل من ذاك الأسد|محمد أحمد ماهر يغير مجرى أحداث مسلسل "موسى"..شاهد

خيم رمضانية ورسومات.. أنطواني صاحب الـ 7 سنوات: صنعت هدايا مميزة لأصدقائي المسلمين.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها وشاب يقتل والده.. جرائم شياطين الإنس تزلزل رمضان

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

في الركعة الثانية| وفاة شاب في صلاة التراويح بالخصوص.. مشاعر حزن يرويها الأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ