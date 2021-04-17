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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير: الحكومة تنفق 18.61 مليار جنيه في 6 شهور لصرف رواتب الموظفين

صرف رواتب العاملين
صرف رواتب العاملين بالدولة

رفعت الحكومة من دعمها لرواتب العاملين بالدولة، إذ تحملت الموازنة العامة للدولة نفقات مايقرب  من 18,612 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري ، لصرف الرواتب الاساسية مقابل 16.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.


وكشف تقرير حكومي اطلع صدي البلد على نسخة منه، أن الحكومة صرفت 159.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 178 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

 

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وخصصت الحكومة ما يقارب من 255 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري للانفاق على الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين بالحكومة.


ومع بداية السنة المالية الجديدة ينتظر ما يقرب من 400 ألف موظف بالحكومة للترقية بموجب قرار جمهوري، إذ رصدت الحكومة مبلغ مليار جنيه لتنفيذ تلك الترقيات سيجري تطبيقها أول يوليو القادم.

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