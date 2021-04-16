سفير التضامن| نور شعبان.. تسلّح بالعلم والعمل وكل خُطاه تنتهي بالنجاح..فيديو

“النور.. بتشوفه من بعيد يجذب عنيك.. ويخطف قلبك.. وتحس بيه بالونس..وبطلنا النهاردة اسمه على مسمى.. نور بطل حلقتنا الرابعة من سفير التضامن".. مشوار ملهم بدأ بوجوده في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن



بدأ نور طريقا طويلا كان سلاحه فيه العلم والعمل والاعتماد على النفس ..التحق نور بكلية السياحة والفنادق واشتغل وهو طالب في الكلية.. كمل خطاه المهمة بدخوله كمتطوع في مبادرة بينا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

اكتسب خبرات كثيرة من التطوع.. وكانت مبادرة بينا السبب في أنه يكتشف موهبته في التمثيل.. وشارك من خلال مبادرة بينا في عدد من المسرحيات بحضور نجوم كبار.

مبادرة بينا شجعت نور وإخوته في الدار على الأنشطة الرياضية، وشاركوا في عدد من المباريات الودية وأهمها مباراة أمام النادي الأهلي في عام ٢٠١٩.



كل خطوة في طريق نور كان النجاح نهايتها ..ويوم بعد يوم يكبر الحلم وتكتمل مسيرة نجاح بطلنا .. نور اشتغل مدير الكرة للناشئين بنادي الترسانة ولأنه مدرك دوره تجاه إخوته في دور الرعاية أسس نادي نجوم أولادي.



نادي نجوم أولادي مكون من أكثر من خمسة فرق رياضية بأعمار مختلفة، فكرته تقوم على دمج الأبناء في دور الرعاية مع المجتمع..

فاز نجوم أولادي بعدد من البطولات وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأيتام.. وحقق مكسبه الأهم أن مواهب إخوته تخرج للنور.

لا يزال نور في طريقه يفتح أبواب النجاح والأمل، بدأ رحلته في مجال الإعلام الرياضي وهو ابن الـ 18 سنة.. بدأ مراسلا ووصل لمنصب رئيس تحرير برنامج، وحاليا نور مقدم برامج.