مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن نتائج اختبار اللغة الانجليزية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن بدأ تسليم شهادات الطلاب الذين خاضوا اختبار المركز اللغة الإنجليزية والتى تم عقدها خلال شهر مارس يوم 23/3/2021 .



وقال مسؤول مركز اللغات أنه يتم تسليم الشهادات فى مقر المركز بالحرم الجامعي بجامعة حلوان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء استخراج الشهادة .

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تعمل جامعة حلوان جاهدة لتطوير منظومة التحول الرقمى وأن تصبح إحدى جامعات الجيل الرابع حيث تم تجهيز ٨ معامل بكلية الطب بطاقة ٦٥٦ طالبا و٩ معامل بكلية التمريض بطاقة ٤٠٠ طالب لتغطية القطاع الصحى بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي تنفيذًا لخطة التحول الرقمى وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي حيث قامت الجامعة بالسعى لميكنة الخدمات المقدمة لجميع منتسبي الجامعة، إلى جانب عقد الامتحانات الإلكترونية للقطاع الصحي، تفعيل الإيميل الجامعي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يأتى هذا التطور تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصرالرقمية .

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمى، الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان- CIO، و الدكتورة سامية جامع مدير الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.