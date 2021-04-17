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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عز يكشف تفاصيل جملة "البسوا المموه بيخافوا منه" في فيلم الممر

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز

قال الفنان أحمد عز، إن الجمهور “بيعرف يِفرز” ويعلم الجيد من السيئ، مؤكدا أنني حاولت خلال هذا العام، أن أقوم بعمل مثل الأعمال العظيمة، كـ"جمعة الشوان" و"رأفت الهجان".

 

وأضاف عز، خلال لقاء له، ببرنامج “بيت الكل” عبر القناة الأولى المصرية- تقديم الإعلاميات "شافكي المنيري من مصر، ولميس عبدالكريم من العراق، وكاثي فرج من الأردن، وضحى الشامي من فلسطين-: “شرف لي أن يتم تشبيه هجمة مرتدة بتلك الأعمال”، مشيرا إلى أن النجاح بالسنبة لي؛ هو تفاعل الجمهور مع العمل.

 

وأوضح الفنان أحمد عز أن جملة “البسوا المموه بيخافوا منه”، لم تكن موجودة في سيناريو فيلم “الممر”، ولكن المخرج شريف عرفة، قالها؛ فاستخدمتها في العمل.

 

وأشار عز إلى أن “الناس تلتف حول العمل المصنوع كويس، وبيعرفوا يفرزوا، وعندنا ميزة كعرب، وهى الحماسة والقومية، ولكن يكون هناك شيء يحتاج للإبراز؛ وهو ما ظهر فى فيلم الممر”.

 

واستطرد الفنان أحمد عز: “لما نزلت الشارع بعد موكب المومياوات؛ كانت هناك حالة عند الناس”، مؤكدا أن العالم العربي مليء بالبطولات والقصص البطولية، فالانتصار ليس عسكريا فقط، ولكن ثقافي أيضا، وإبراز البطولات؛ يجعل الناس تلتف حول هذا الأمر، ولدينا القومية للقيام بذلك".

 

موكب المومياوات احمد عز هجمة مرتدة المومياوات برنامج بيت الكل

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