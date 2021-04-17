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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: تكثيف المرور الميداني للتأكد من توافر السلع بأسعار مخُفضة في رمضان

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية  رؤساء أحياء المنطقة بضرورة متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامات على المخالفين خلال هذه الفترة.

كما شددت نائب المحافظ على تكثيف المتابعة والمرور الميداني للتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع ايام شهر رمضان المعظم.

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وأكدت على حرصها على توفير كل سبل الراحة والأمان خلال أيام شهر رمضان الكريم إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع المعاناة عن عاتق المواطن.

فى سياق متصل شددت نائب المحافظ على متابعة سيولة الحركة المرورية بالتنسيق مع شرطة المرافق وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة إلى جانب تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع اى مخلفات والتواجد الميدانى الدائم للتأكد من حالة الانضباط بالشارع والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية القاهرة فيروس كورونا شهر رمضان

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