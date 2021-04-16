الدوري الإنجليزي .. توتنهام يتعادل مع إيفرتون 2-2 في مباراة مثيرة

تعادل فريق توتنهام هوتسبير، مع مضيفه، إيفرتون، بهدفين لكل منهما، في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين من لبطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.



افتتح هاري كين التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 27، قبل أن يعادل الأيسلندي سيجردسون، النتيجة لـ إيفرتون في الدقيقة 31، من ضربة جزاء.



وفي الدقيقة 62، سجل سيجردسون الهدف الثاني لـ إيفرتون؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كولمان، من الجهة اليمنى.



وشهدت الدقيقة 69، إحراز هاري كين، هدف التعادل لـ توتنهام، مستغلًا خطأ مدافعي إيفرتون؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 50 في المركز السابع، ورصيد إيفرتون للنقطة 49 في المركز الثامن.



تشكيل توتنهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد - رودون - إيريك داير.

خط الوسط: سيرجي أورييه - إيميل هويبيرج - موسى سيسوكو - تانجوي ندومبلي - سيرجي ريجيليون.

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين.