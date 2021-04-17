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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة واتخذوا من نطاق دائرة قسمي شرطة المقطم والتجمع الاول بالقاهرة مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة واتخذوا من نطاق دائرة قسمي شرطة المقطم والتجمع الاول بالقاهرة مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

وامرت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال بالتحري عن الواعقة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن القاهرة ، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة المقطم والتجمع الأول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، أمكن إستهدافهم وضبطهما .

وبالفحص تبين أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص،لثلاثة منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض.

كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

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