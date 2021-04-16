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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. كل ما تريد معرفته عن "النسخة الإلكترونية" من رخصة القيادة

رخصة القيادة في السعودية
رخصة القيادة في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم، إطلاق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد"، وتطبيق "توكلنا"؛ بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية، متمثلة في الإدارة  العامة للمرور.
 

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بالمملكة، إن النسخة الرقمية من رخصة القيادة- التي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني- معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كل الإجراءات التي تقتضي إبرزاها.
 

وبيَّن أن "النسخة الرقمية" تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي، واستخدامها، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
 

وأفادت الوزارة السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، بأن رخصة القيادة الرقمية، تمكن صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية، عبر تطبيق “أبشر أفراد”، وإبرازها لرجل المرور؛ في حال عدم حمل أصل الرخصة.

السعودية الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية النسخة الالكترونية تطبيق توكلنا أبشر رخصة القيادة النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة

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