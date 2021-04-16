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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المكسرات النيئة.. تعرف على فوائدها الغذائية بعد الصيام

صدى البلد

للمكسرات النيئة فوائد عديدة، حيث إنها تحتوي على مكونات وقيم غذائية مفيدة للصحة الجسدية، كما يحتاج جسم الإنسان خلال شهر رمضان المبارك إلى الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية ؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول المكسرات النيئة.

وتوفر المكسرات النيئة العديد من المغديات والفوائد منها ما يأتي:

1-تعد مصدرا الدهون  الصحية
2-تحتوي على الألياف والبروتين
3-تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن متل:
(فيتامين ه-المغنيسيوم،النحاس،السيلينيوم،الفوسفور،المنغنيز)
4-تحتوي على مضادات الأكسدة
5-تسهم في إنقاص الدهون الثلاثية والكولسترول
6-تسهم في دعم وتعزيز صحة القلب وهذا لاحتوائه على الاوميغا3 ومضادات الأكسدة،والتي تقلل من معدل الكوليسترول الضار والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية
7-الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وهذا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامينE
8-تحتوي المكسرات على الكالسيوم والماغنسيوم،مما يحمي العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام
9-تساعد المكسرات على التقليل من الإصابة بالامساك

الجوز (عين الجمل)..
يحتوي على الدهون غير المشبعة والتي تعتبر مهمة للحفاظ على صحة القلب والشرايين
غني بالألياف الغذائية التي تساعد على التقليل من الكوليسترول الضار ورفع معدل الكوليسترول الجيد بالدم
غني بالعناصر الغذائية متل (البوتاسيوم،الماغنسيوم،السيلينيوم،حمض الفوليك 
وفيتامين ب
يساعد على ضبط معدل السكر بالدم

اللوز..
تقليل الشعور بالجوع في رمضان نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية
يحتوي على الكالسيوم وهو من العناصر الهامة لبناء العظام والحفاظ على صحتها
غني بمضادات الأكسدة والتي تساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية
يحتوي على فيتامينE والذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والحماية من علامات الشيخوخة
غني بالعديد من العناصر الغذائية ومنها حمض الفوليك والبوتاسيوم والماغنسيوم واازنك

الفستق..
يعد مصدرا جيدا للبروتين مما يساعد في الحفاظ على الصحة
يحتوي على فيتامين ب حمض الفوليك الكالسيوم الحديد
يقي من مرض هشاشة العظام والحماية من الإصابة بالجلطات لاحتوائه على مضادات الأكسدة

الكاجو..
يحتوي على الحديد مما يساعد على الوقاية من الإصابة بفقر الدم
يمد الجسم بالمعادن الضرورية متل الماغنسيوم والكالسيوم
الوقاية من الإصابة بالزهايمر والحفاظ على الذاكرة
يحتوي على النحاس والذي يساعد على تحفيز الانزيمات المسؤولة على الحفاظ على لون الشعر

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