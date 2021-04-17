إجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق العام بمشاركة الدكتور وائل المسلمي، والدكتور السيد صباح محمد، والدكتور عماد عبد القادر، وهيئة التمريض بقسم العمليات، قام اليوم بإجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون يعاني من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H وذلك بعد توقيع الكشف الطبي علي المريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، والتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية لإجراء الجراحة الدقيقة له، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع على حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة .

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه استمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب، بإجراء ٥ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ ٣٩٢ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفى، استشاري القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.