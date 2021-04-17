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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

صدى البلد

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

وشددت على استمرار المتابعة لعدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة.

وأكدت على  أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجهت نائب المحافظ بضرورة متابعة الالتزام بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها.

المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا صلاة التهجد شهر رمضان

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نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

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