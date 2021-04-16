رباب عبده: وثائق الكنيسة الثلاث تواجه العنف ضد المرأة بـطريقة مشروعة

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الوثائق التي أطلقتها الكنيسة تدل على أن الإرادة السياسية استطاعت أن تجعل المنظومة الدينية شريك فاعل لصالح المرأة.



وأضافت "عبده" في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الوثائق هي تنفيذ وعمل على أرض الواقع لمواجهة العنف الموجه ضد الفتيات وضد المرأة وهذه خطوة جديدة علينا.



وأشارت "عبده" إلى أن المنظومة الدينية بهذا الشكل استطاعت أن تواجه العنف ضد المرأة بطريقة رسمية مشروعة، وهذه الوثائق تتطابق مع المبادئ التي نص عليها الدستور المصري.

وأكدت "عبده" أن الإرادة السياسية والمنظومة الدينية يتوافقان مع المرأة على أرض الواقع ويستطيعان حمايتها والتخلص من المشاكل التي تتعرض لها، ومنع العراقيل التي تواجهها عند اتخاذها أي مسلك قانوني للحصول على حقها المشروع.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة العنف ضد المرأة، ختان الإناث وتنظيم الأسرة تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.

حضر الفعاليات الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ولفيف من السفراء الأجانب والعرب وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من الشخصيات العامة.

وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي: "أشرف بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم تاريخي ومختلف تطلق الكنيسة فيه ثلاث وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث وإلى جانب تنظيم الأسرة".

ولفتت إلى أن هناك دعما من الإدارة السياسية والقيادة الدينية غير مسبوق في الدولة وأن الدستور المصري يكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتم ترجمة ما جاء في الدستور من خلال القوانين والتشريعات وسياسات نعمل على نشرها.



وتوجهت مايا مرسي بالشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على المساندة المتميزة للمجلس القومي للمرأة والتمثيل المشرف للكنيسة في كافة أنشطة المجلس وكل التحية لمن ساند هذه الوثائق من شركاء التنمية وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر.

واعتبرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ختان الإناث "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان" والذي يشكل تهديدا خطيرا لصحة الفتيات والنساء، كما أنه قد يتسبب في مشاكل صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد.