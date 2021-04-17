من ملفات سرية.. أحمد عز يكشف عن كواليس وتفاصيل مسلسل هجمة مرتدة

كشف الفنان أحمد عز عن كواليس مسلسل “هجمة مرتدة” أنه تم تصويره في عدد من الدول، منها الأردن، مؤكدا: “عندما تواجدت في الأردن؛ لم أشعر أنني خرجت من مصر، فنفس العادات والتقاليد هناك، حتى في الأكل”.

وأضاف عز، خلال لقاء له، ببرنامج “بيت الكل” عبر القناة الأولى المصرية- تقديم الإعلاميات “شافكي المنيري من مصر، ولميس عبدالكريم من العراق، وكاثي فرج من الأردن، وضحى الشامي من فلسطين-: ”أنا شايف أسامي بلدان مختلفة، لكن احنا واحد، وتناولت أكلة المنسف الأردنية".

وأوضح الفنان أحمد عز أن أي فنان منذ بداياته، يحب نوعية الأعمال الوطنية، لكن أنت تعمل عملا ينتمى لجهاز المخابرات العامة، هي ملفات سرية، ويجب أن يمر عليها فترة معينة.

وأشار عز إلى أن هذا الملف معاصر، منذ عام 2008، وعاصر فترة الربيع العربي، وانتهى مؤخرا، وكان حظِّي الجيد أنه ملف حديث، مؤكدا أنه يختلف عن الأعمال الماضية من صراع على جهتين، فالحروب الآن أصبحت فكرية، وهو ما تضمنه هذا النوع من المسلسل.