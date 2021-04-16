بعد انتحال شخصية أحمد فلوكس.. هذه عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف

من منطلق البحث عن الشهرة والثراء على حساب الآخرين، أو بين أسباب أخرى تعددت في تفشى الأمراض النفسية، تلوح في الأفق ظاهرة" انتحال الشخصية" التى دائما ما تتضافر جهود أجهزة الدولة في التصدى لها، للحد من انتشارها.

يندرج هذا النوع من الجرائم، تحت مسمى "الإضطراب النفسى" الذى عادة ما يُصاحب أعدادا كبيرة من المواطنين ، نتيجة حرمانهم من منصب معين، كانوا يتطلعون نحو بلوغه، وكلما عاندتهم الظروف يقررون تعويض ذلك الفشل في صورة انتحال شخصية ما.

وفى سياق متصل، أوضح الفنان أحمد فلوكس لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، أن هناك شخصًا ينتحل شخصيته، من خلال رقم هاتف خاطئ.

وكتب فلوكس عبر حسابه الخاص: “تنبيه ... احذرووووووواااااا هذا الرقم ليس رقمي ومن يستخدمه ينتحل شخصيتي ..حسبي الله و نعم الوكيل”.

ولم يغفل القانون ذلك الأمر، حيث حدد قانون العقوبات في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والإتصاف بها بدون حق، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة ، بعقوبات تصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة رقم 157من القانون على أن:" يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وطبقًا للقانون ، يعاقب بالحبس كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوّله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق.