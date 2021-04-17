عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وكل ما نفترق الحلقة ٤.. النيابة تحقق مع أحمد فهمي وآيتن عامر

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “وكل ما نفترق” العديد من الاحداث المشوقة، والمثيرة حيث قامت النيابة بالتحقيق مع أحمد فهمي، وآيتن عامر بعد هروب “نور” ريهام حجاج من المستشفى وذلك بعد ظهور آيتن عامر في كاميرات المراقبة.

كما ينتشر فيديو مفبرك لقتل ابنة أحمد فهمي، على السوشيال ميديا الأمر الذي يجعله ينهار من البكاء لكن سرعان ما تخبره آيتن عامر التي تلعب دور شقيقته ان الفيديو مفبرك وانها هي التي قامت بنشره من اجل ان تعيد “قمر” مرة اخرى.

وتكشف الاحداث عن لغز عندما تذكرت ريهام حجاج مشهد فلاش باك يكشف زواجها من العمدة وانجابها مولود منه، ويلعب دور العمدة الفنان عمرو عبد الجليل كما تشهد الحلقة الظهور الأول لرانيا يوسف.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.

 

 

 

ترشيحاتنا

تعرف على مواقيت الصلاة لليوم السبت 17 أبريل

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ