مسلسل وكل ما نفترق الحلقة ٤.. النيابة تحقق مع أحمد فهمي وآيتن عامر

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “وكل ما نفترق” العديد من الاحداث المشوقة، والمثيرة حيث قامت النيابة بالتحقيق مع أحمد فهمي، وآيتن عامر بعد هروب “نور” ريهام حجاج من المستشفى وذلك بعد ظهور آيتن عامر في كاميرات المراقبة.

كما ينتشر فيديو مفبرك لقتل ابنة أحمد فهمي، على السوشيال ميديا الأمر الذي يجعله ينهار من البكاء لكن سرعان ما تخبره آيتن عامر التي تلعب دور شقيقته ان الفيديو مفبرك وانها هي التي قامت بنشره من اجل ان تعيد “قمر” مرة اخرى.

وتكشف الاحداث عن لغز عندما تذكرت ريهام حجاج مشهد فلاش باك يكشف زواجها من العمدة وانجابها مولود منه، ويلعب دور العمدة الفنان عمرو عبد الجليل كما تشهد الحلقة الظهور الأول لرانيا يوسف.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.