نقلة نوعية.. فريدة الشوباشي: القاهرة ستعود من جديد عاصمة العالم

قالت فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أن أزمة المرور من أهم القضايا التى تشغل بال المواطن وينظر دائما للمستقبل لافتة إلى أن كوبرى أكتوبر يربط كافة المحاور ببعضها البعض .



وأوضحت " الشوباشى " ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان القيادة المصرية تعلم جيدا الملفات التى تهم الشعب المصرى وتطوير كافة قطاعات ومنها بحيرة عين الصيرة التي كانت عبارة عن مقالب قمامة معقبة أصبحنا فخورين ب دولتنا وحضارتنا .



وأشارت إلى أن اهتمام القيادة السياسية وتوسيع وبناء محاور جديدة ينقل مصر نقلة نوعية نحو المستقبل ، وستعود القاهرة من جديد عاصمة العالم وستعود لمكانتها ورونقها وذلك بعد تدشين الطرق والمحاور وكافة الطرق إلى المحاور ويعترف العالم كل يوم ب حضارة مصر وتاريخها جعلت كافة دول العالم تنبهر ب الدولة المصرية .



وتابعت أن مصر تمتلك آثار فرعونية رائعة وثلث اثار العالم لا ينسى أحدا أن مصر دشنت السد العالى واستعادة التقييم ، والتراث الحضارى والذى يفتح الآفاق المصرية من جديد ، ولا أحد يمتلك ما تمتلكه مصر من تراث وحضارة ونفخر ب امتلاكنا هذه الحضارة ونسهل لكافة الزائرين إلى مصر، لافتة إلى أن المتحف المصرى الكبير به آلاف الزوار يوميا تعطى ثقة للمصريين فى أنفسهم، بالإضافة لامتلاك مصر مخزون استراتيجى واكتفاء ذاتى من الأغذية ، المستلزمات الطبية .

وعن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية لفتت الشوباشى إلى أن هذه الأزمة تعود إلى تجذر الطائفية فى لبنان واختلافهم حول الاختلافات الطائفية ، لافتة إلى أن لبنان تحتاج وزراء أكفاء فى ملفاتهم والرئيس اللبناني ميشال عون قال أن الشعب اللبنانى أصبح يتنازع على زجاجة الزيت .