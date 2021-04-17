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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تواصل صرف مساعدات برنامج « كرامة»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر إبريل ٢٠٢١، اليوم للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٥٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون و٩١ ألفا.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة التضامن الاجتماعي برنامج كرامة تكافل نيفين القباج القباج

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