محمد رمضان يعلن انضمامه لـ فري فاير العالمية

أعلن الفنان محمد رمضان انضمامه للعبة “فري فاير” العالمية.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: فري فاير حاليا الاعلان كامل على يوتيوب #رمضان في اللعبة #ثقة في الله_نجاح.

وعرضت قناة dmc الفضائية، رابع حلقات مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقه تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

شهدت أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل موسى، وفاة رويعي، شقيق موسى - محمد رمضان- بعد تجنيده لمحاربة القوات الألمانية مع الإنجليز، وصد هجومهم على حدود مصر الغربية، وفي الوقت نفسه، يقوم الإنجليز بالهجوم على الجبل، واستهداف موسى والمطاريد، بالاتفاق مع شيخ البلد، شداد - رياض الخولي، والعمدة (مفيد عاشور).

ويصاب موسى، بطلق ناري في مواجهته للإنجليز مع المطاريد، ليقرروا الانسحاب إلى مكان آخر، في الوقت ذاته يقوم مسعد (حمدي الوزير) بفضح زوجته شفيقة (هبة مجدي)، ويدعي أنها تحمل في الحرام، ويتهمها بالزنا ثم يطلقها.

يبحث موسى في خطة للانتقام من الإنجليز بسبب وفاة شقيقه في الحرب، ويقرر الهجوم على قطار لهم وقتل ما فيه من جنود الاحتلال، وينتقم من الضابط الإنجليزي الذي أخذ شقيقه رويعي إلى الحرب وتسبب في قتله، ويقوم بتجريسه على الحمار في القرية.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة صباحا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساء.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.