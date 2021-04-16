مصطفى بكري ناعيا مكرم محمد أحمد: أيقونة صحافة ومواقفه مشرفة .. فيديو

نعى الإعلامي مصطفي بكري، الكاتب الصحفي الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؛ موضحا أنه كان أيقونة الصحافة المصرية على مدار ما يقرب من 50 عاما.

وأشار بكري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية صدى البلد»، ان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد وقف إلى جوراه في بداية مشواره الصحفي وأصر على تعيينه رغم اعتراض «أمن الدولة»ـ آنذاك، مرددا: « أيقونة صحافة وصاحب مواقف مشرفة».



وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على حضور صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح أمس، الخميس.

وقال “أبو العينين”: “لقد فقدت البلاد، والصحافة المصرية، كاتبا حرًا وطنيًا مخلصًا، أفنى سنوات عمره في خدمة البلاد والدفاع عنها، وعن قضايا العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العِظام، وأحد أعلامها الخالدين”.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “إن الكاتب الراحل، مكرم محمد أحمد، ترك إرثًا عظيمًا من الكتابات الصحفية المستنيرة، والمواقف الوطنية التي يحفظها له التاريخ، وتوثقها صفحات صاحبة الجلالة، على مستوى العمل الصحفي، أو قيادته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين”.

وتقدم “أبو العينين” بخالص العزاء لأسرة الصحافة المصرية، وأسرة الكاتب الراحل، سائلا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.